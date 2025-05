Un’altra aggressione in piena notte ragazza rincorsa con un coltello La salva carabiniere fuori servizio

A Lucca, nella notte del 22 maggio 2025, si è registrata un'altra grave aggressione in centro storico: una giovane ragazza è stata rincorsa con un coltello, salvata grazie all'intervento tempestivo di un carabiniere fuori servizio. L'episodio, ancora una volta, ha visto protagonista un giovane incensurato e irregolare sul territorio, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza cittadina.

Lucca, 22 maggio 2025 – Nuovo episodio di violenza in centro storico a Lucca. Protagonista ancora un giovane incensurato – anche se irregolare sul territorio nazionale –, con in mano la stessa arma: un coltello. Vittima della tentata aggressione, questa volta, un carabiniere fuori servizio, intervenuto per prestare soccorso a una donna spaventata dal ventenne che, dopo averla minacciata brandendo la lama, aveva iniziato a inseguirla. Il ragazzo di origini albanesi è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni personali.

