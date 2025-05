Una folla al funerale di Artusi il sub morto Le lacrime e i ricordi dei figli | Grazie di tutto babbo

Una folla commossa si è riunita alla chiesa di Gesù Divino Lavoratore a San Paolo per salutare Alessandro Artusi, il sub morto tragicamente. Le lacrime e i ricordi dei figli si sono mescolati alle parole di gratitudine di una figlia, "Grazie di tutto, babbo", suscitando un lungo applauso che ha coinvolto tutti i presenti in un gesto di addio e vicinanza.

"Grazie di tutto, babbo". Alle parole della figlia di Alessandro Artusi, i tanti che si sono ritrovati nella chiesa di Gesù Divino Lavoratore a San Paolo si sono sciolti in un lungo applauso, bagnato dalle lacrime. Tantissime persone hanno voluto porgere un ultimo saluto al cinquantenne scomparso il 10 maggio nelle acque di Argentarola (Comune di Porto Santo Stefano ) a seguito di un’immersione. C’erano gli amici del Sub Prato, che gli hanno prestato i primi soccorsi prima della disperata corsa in ambulanza, rivelatasi purtroppo vana. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una folla al funerale di Artusi, il sub morto. Le lacrime e i ricordi dei figli: "Grazie di tutto babbo"

