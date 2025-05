Un viaggio colorato verso la speranza | nuovo murale sul palazzo di via Milano

A Gallipoli, un viaggio colorato verso la speranza prende forma con un nuovo murale sul palazzo di via Milano. Questa iniziativa di riqualificazione urbana, promossa dall’associazione Farò e finanziata dalla Regione Puglia, trasforma le periferie in spazi di creatività e speranza, rafforzando il senso di comunità e valorizzando il patrimonio urbano della città .

GALLIPOLI – Prosegue con una nuova realizzazione in itinere, e ormai in fase di ultimazione, l’iniziativa di riqualificazione urbana delle periferie di Gallipoli ideata e realizzata dai ragazzi dell’associazione Farò (promossa dalla Regione Puglia in seno al bando regionale Puglia Capitale. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Un viaggio colorato verso la speranza: nuovo murale sul palazzo di via Milano

