un poster per la pace superando ogni limite

Pace: una parola potente e fragile, spesso sottovalutata. Spesso la diamo per scontata, senza riflettere sui sacrifici e le sfide per mantenerla. Come giovane, credo che sia nostro compito superare ogni limite e custodire questo dono prezioso, affrontando ostacoli e promuovendo la convivenza. Perché la pace non è solo assenza di guerra, ma un impegno quotidiano di rispetto e solidarietà .

Pace, una parola tanto potente quanto fragile. Ha un significato molto profondo ma spesso la diamo per scontata, senza capirne il valore. Questo accade poichĂ© pensiamo che sia nella quotidianitĂ qualcosa di giĂ dato, ma non è così, spesso la pace deve affrontare degli ostacoli. Io, come ragazza di quattordici anni, ho voluto rappresentare questi valori nel disegno premiato al concorso 'Un poster per la pace'. Ho rappresentato una mongolfiera per raffigurare la guerra, uno dei principali problemi con il quale la pace deve confrontarsi.

Putin non sarĂ ai colloqui tra Mosca e Kiev in Turchia | Zelensky: "Pronti a ogni tipo di negoziato per arrivare alla pace"

In un clima teso, Vladimir Putin non parteciperĂ ai colloqui tra Mosca e Kiev che si svolgeranno in Turchia.

Papa: impegnerò ogni mio sforzo perché la pace si diffonda nel mondo

Nel cuore del Vaticano, il Papa si impegna con fervore per la diffusione della pace nel mondo. In un appassionato appello, sottolinea l'importanza di favorire il dialogo tra i nemici e restituire dignità ai popoli, affermando che la Santa Sede è pronta a svolgere un ruolo attivo in questa fondamentale missione umanitaria.

Papa Leone XIV: impiegherò ogni sforzo per la pace

Papa Leone XIV, nel suo messaggio ai partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali, sottolinea l'importanza della pace nel mondo.

