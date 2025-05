Un nubifragio ed è tornata la paura | perché le fogne non reggono più? Lo spiega l’esperto di Unibo

Un nubifragio improvviso ha scatenato nuovamente la paura a Bologna e Forlì, evidenziando i problemi delle fogne sovraccariche. L’esperto di Unibo spiega come i sistemi di drenaggio non siano più in grado di reggere eventi meteorologici estremi, facendo temere un ritorno delle alluvioni del passato. La popolazione si confronta con una realtà sempre più minacciosa.

Bologna, 22 maggio 2025 – Un violento nubifragio, ben più intenso delle previsioni meteo che prevedevano piogge sparse, si è abbattuto nella notte tra martedì e mercoledì su Forlì, facendo scattare il riflesso condizionato del timore, tra la gente, di rivivere l’alluvione del 2023. Secondo le stazioni di rilevamento, in poco più di mezz’ora sono caduti fra i 40 e i 60 millimetri d’acqua, con punte anche di 70. In pochi minuti diverse strade del centro abitato si sono trasformate in torrenti impetuosi, molte le cantine allagate. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un nubifragio ed è tornata la paura: perché le fogne non reggono più? Lo spiega l’esperto di Unibo

