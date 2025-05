Un gemellaggio di fede nel nome di Rita e dei valori universali di pace e perdono

Un gemellaggio di fede nel nome di Santa Rita, che unisce valori universali di pace e perdono. Questa esperienza ha arricchito i nostri cuori, rendendo unica la nostra partecipazione alle celebrazioni a Cascia, dove ci siamo sentiti accolti come famiglia. Un momento che resterĂ indimenticabile, simbolo di unitĂ e spiritualitĂ condivisa in nome di Santa Rita.

«Esperienza unica che ha riempito i nostri cuori e le nostre anime e che non dimenticheremo mai. A Cascia siamo stati accolti come fossimo a casa, in famiglia, e tutto questo ha reso ancora piĂą intensa la nostra partecipazione alle celebrazioni in onore di Santa Rita come rappresentanti di tutta.

