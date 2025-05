Un francobollo celebra l’evento storico

Poste Italiane ha annunciato che da ieri sono ufficialmente in distribuzione otto nuovi francobolli dedicati alle più importanti rievocazioni storiche italiane. L'iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fa parte della serie tematica "Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano" e celebra manifestazioni che, da secoli, tengono viva la memoria storica delle comunità locali. Tra gli eventi scelti, per la prima volta trova posto anche il Palio di Legnano, accanto a celebri appuntamenti come il Palio di Siena, la Giostra del Saracino di Arezzo, la Quintana di Foligno e altri ancora.

