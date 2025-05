Un emendamento regionale rende retroattivi i benefici in favore delle vittime di violenza

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha firmato un emendamento che rende retroattivi i benefici a favore delle vittime di violenza. La modifica all’articolo 118 della legge regionale 3/2024 mira a garantire un sostegno più efficace e immediato alle donne vittime, rafforzando l’impegno della regione nella tutela dei diritti e nel contrasto alla violenza di genere.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha firmato un emendamento per aumentare i benefici a favore delle donne vittime di violenza. L'intervento legislativo punta a modificare l'articolo 118 della legge regionale 32024, introducendo un elemento importante: la retroattività .

