Un camion incastrato Paralizzato il traffico

Un camion incastrato sulla via Nova a Colle ha causato un grave problema al traffico durante l’ora di pranzo, bloccando la strada per diverse ore. L’incidente, avvenuto intorno alle 13, ha provocato disagi e caos nella zona, con la strada temporaneamente chiusa fino a domani mattina. La situazione resta critica mentre gli interventi per la rimozione sono ancora in corso.

Camion incastrato sulla via Nova a Colle: caos all’ora di pranzo. Caos e disagi ieri intorno alle 13 in via Livini, per tutti via Nova, dove un camion è rimasto incastrato per diversi minuti, paralizzando il traffico nel pieno dell’ora di punta. La strada, infatti, sarà chiusa fino a domani dalle 8,45 alle 12,45 e dalle 14,15 alle 18 per fresatura e successiva asfaltatura della strada. Il mezzo pesante, probabilmente guidato da un autista non pratico della zona, ha imboccato la strada, nonostante i vari avvisi e i vari dissuasori. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un camion incastrato. Paralizzato il traffico

Altre letture consigliate

Tir contro quattro auto, dramma in Italia: lo scontro è tremendo, traffico paralizzato

Un drammatico incidente stradale ha scosso l'Italia nel pomeriggio odierno, coinvolgendo un camion e quattro auto in un devastante scontro.

Camion avvolto dalle fiamme: paura e traffico in tilt sulla Statale

Un camion avvolto dalle fiamme ha scatenato il panico e causato ingorghi sulla statale SS492 martedì 13 maggio.

Lavori sulla Tangenziale a Siena, traffico paralizzato : città in tilt

Siena, 13 maggio 2025 – L'avvio dei lavori sulla Tangenziale ovest ha generato il caos sul traffico, con code chilometriche in direzione di Firenze e Grosseto.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un maxi incidente sulla A10 tra Ventimiglia e Bordighera ha coinvolto diversi veicoli, inclusi un camion rimasto incastrato, causando il blocco totale del traffico e lunghe code lungo la tratta. La situazione crea disagi ai pendolari e rende difficile il transito nella zona, richiedendo l'intervento delle autorità per gestione dell'emergenza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tragedia in A4, furgone si schianta contro un camion e rimane incastrato: conducente muore tra le lamiere

Come scrive fanpage.it: Drammatiche le immagini dell’incidente che si sono presentate davanti ai soccorritori. Il furgone era completamente accartocciato e incastrato sotto il camion. Secondo una prima ricostruzione, il ...

Camion in fiamme, traffico paralizzato

Scrive msn.com: Un camion che trasporta frutta prende fuoco, traffico bloccato in autostrada. L’allarme è scattato ieri, pochi minuti prima delle 20, nel tratto di A14 tra i caselli di Civitanova e Porto Recanati.

FOTO - Camion resta incastrato, traffico bloccato

Scrive firenzetoday.it: Condividi camion incastrato via bolognese Foto da: FOTO - Camion resta incastrato, traffico bloccato camion incastrato via bolognese 2 Foto da: FOTO - Camion resta incastrato, traffico bloccato camion ...