Un ‘angelo’ chiamato Pegaso 2 Quei soccorsi ‘impossibili’ nelle mani di piloti da manuale

A Grosseto, il 22 maggio 2025, un angelo chiamato Pegaso 2 si prepara a intervenire. Tra briefing quotidiani e analisi post-intervento, i piloti da manuale affrontano missioni impossibili con precisione e solidarietà, dimostrando che anche in situazioni estreme, il coraggio e la professionalità sono la vera forza dell’umanità.

Grosseto, 22 maggio 2025 – C’è un briefing quotidiano per ’studiare’ il bollettino meteo della giornata e ripassare le procedure standard. Poi c’è anche il briefing post intervento che serve ad analizzare ciò che è stato fatto e come è stato fatto, se ogni azione è stata compiuta nel modo migliore possibile o se ci si è resi conto che si può perfezionare qualcosa. Nel mezzo, però, c’è tanto lavoro e anche complesso. E’ un puzzle dove ogni elemento deve essere sincronizzato con gli altri e dove ogni azione deve essere funzionale a due cose, imprescindibili: garantire la maggiore tempestività possibile del soccorso e farlo in modo da garantire l’assoluta sicurezza di tutti. 🔗Leggi su Lanazione.it