Un aereo si schianta sulle case a San Diego | Almeno 2 morti e 8 feriti – Il video

Un incidente drammatico all’alba a San Diego: un aereo Cessna 550 si è schiantato su un quartiere, provocando almeno due vittime e otto feriti. Le autorità locali stanno ancora indagando sulle cause e sul numero di persone a bordo, mentre le immagini e i soccorsi testimoniano la gravità della collisione.

È due morti e otto feriti il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto all’alba a San Diego, quando un Cessna 550 si è schiantato su un quartiere della città. Lo hanno riferito le autorità locali secondo quanto riportato dalla Cnn. Non è ancora chiaro quante persone si trovassero a bordo del velivolo. «Non ci sono sopravvissuti tra chi era a bordo, ma al momento non sappiamo quanti passeggeri vi fossero oltre al pilota », ha dichiarato Dan Eddy, ufficiale dei vigili del fuoco di San Diego. Il velivolo può trasportare fino a 10 persone. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Un aereo si schianta sulle case a San Diego: «Almeno 2 morti e 8 feriti» – Il video

