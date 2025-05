Ue Mattarella Serve il pieno rilancio del rapporto transatlantico

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di un rilancio del rapporto transatlantico, evidenziando l'Europa come primo orizzonte di riferimento. In un contesto internazionale complesso, è fondamentale rafforzare i valori condivisi e la cooperazione tra le alleanze per garantire stabilità e prosperità globale.

ROMA (ITALPRESS) – "L'Europa rimane il nostro primo orizzonte di riferimento e rappresenta per tutto il mondo l'esperimento di integrazione piĂą imitato, non perfetto ma di maggiore successo. Eppure viviamo una congiuntura internazionale, in cui i valori e il ruolo dell'Unione sembrano bersaglio di ostilitĂ e di tentativi di arretramento". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione dell'Istituto Affari Internazionali. "Peraltro sappiamo bene che a ogni fase di transizione tra le difficoltĂ vi sono opportunitĂ che vanno colte.

