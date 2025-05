Ucraina Russia frena su colloqui in Vaticano e si difende | Non stiamo prendendo tempo

La Russia frena sui possibili colloqui in Vaticano con l’Ucraina, affermando che nulla è stato ancora deciso e respingendo le accuse di ritardare i negoziati. Mosca difende la propria posizione, smentendo di “trascinare” i negoziati e mantenendo aperta la possibilità di dialogo senza pressioni o tattiche dilatorie.

(Adnkronos) – La Russia frena su possibili colloqui in Vaticano con l’Ucraina: niente è stato ancora deciso né è arrivata alcuna proposta specifica. E risponde alle accuse di Kiev e dei Paesi europei, per cui Mosca starebbe “trascinando” i negoziati, secondo la tattica già sperimentata in questi mesi, a dispetto delle telefonate tra Vladimir Putin e Donald Trump. Mosca accoglie con favore “la disponibilità e gli sforzi di tutte le parti che vogliono contribuire a una rapida soluzione” della crisi ucraina, ma niente è stato ancora deciso sulla prossima sede dei colloqui, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di negoziati in Vaticano, all’indomani della disponibilità confermata da Papa Leone XIV alla premier Giorgia Meloni. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Dopo i colloqui di Istanbul, Russia e Ucraina concordano uno scambio di mille prigionieri, mentre Putin visita il Kursk riconquistato. Mosca nega contatti dal Vaticano e accusa Kiev di intercettazioni che confermerebbero esecuzioni di soldati ucraini. La pace turca si allontana, e Trump rinuncia ai colloqui, mentre la diplomazia internazionale fatica a trovare una soluzione duratura.

