Ucraina Russia frena su colloqui in Vaticano e si difende | Non stiamo prendendo tempo

La Russia chiarisce di non avere intenzioni di ritardare i negoziati con l'Ucraina, respingendo le accuse di Kiev e dei Paesi europei di "trascinamento". Frustrata dalle tensioni, Mosca stoppa le discussioni sul possibile incontro in Vaticano, sottolineando che nessuna proposta è stata ancora formulata e che la situazione resta ancora interlocutoria.

(Adnkronos) – La Russia frena su possibili colloqui in Vaticano con l'Ucraina: niente è stato ancora deciso né è arrivata alcuna proposta specifica. E risponde alle accuse di Kiev e dei Paesi europei, per cui Mosca starebbe "trascinando" i negoziati, secondo la tattica già sperimentata in questi mesi, a dispetto delle telefonate tra Vladimir Putin . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Ucraina, Russia frena su colloqui in Vaticano e si difende: “Non stiamo prendendo tempo”

La Russia frena sui colloqui con l'Ucraina in Vaticano, precisando che nulla è ancora deciso né proposta avanzata.

Ucraina, Russia frena su colloqui in Vaticano e si difende: “Non stiamo prendendo tempo”

La Russia frena sui colloqui con l'Ucraina in Vaticano, precisando che nulla è stato deciso e nessuna proposta avanzata.

Ucraina, a Istanbul gli attesi colloqui di pace fra Ucraina e Russia

Tutto è pronto a Istanbul per i tanto attesi colloqui di pace tra Ucraina e Russia, mentre rimane incerta la partecipazione di Putin.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dopo i colloqui di Istanbul, Russia e Ucraina scambiano prigionieri, ma Mosca respinge le proposte vaticane e Putin visita il Kursk riconquistato, mentre Kiev intercetta radio russe che confermano esecuzioni di soldati. La pace turca sembra allontanarsi, con Putin che frena e Trump che rinuncia, lasciando il percorso di negoziati sempre più incerto e la possibilità di una soluzione duratura lontana. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina, Russia frena su colloqui in Vaticano e si difende: "Non stiamo prendendo tempo"

Riporta msn.com: Il portavoce del Cremlino dopo la disponibilità confermata da Papa Leone XIV alla premier Giorgia Meloni: 'Non è arrivata alcuna proposta specifica' ...

Lo stop del Cremlino: "Colloqui in Vaticano? Non è arrivata alcuna proposta"

Da today.it: Poche giorni dopo la telefonata con Trump, Putin ha visitato la regione di Kursk per la seconda volta in poche settimane ...

La difficile tela di Meloni sui colloqui in Vaticano. La Russia: nessun invito

repubblica.it scrive: Nei prossimi giorni la presidente risentirà i leader Ue e Trump. La Santa Sede spera nella mediazione Usa per il sì di Putin ...