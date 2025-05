Ucraina Russia frena su colloqui in Vaticano e si difende | Non stiamo prendendo tempo

La Russia frena sui colloqui con l'Ucraina in Vaticano, precisando che nulla è stato deciso e nessuna proposta avanzata. Mosca respinge le accuse di Kiev e dei Paesi europei, sostenendo di non voler prendere tempo, ma di seguire una strategia già adottata nei mesi passati. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza segnali di risoluzione immediata.

(Adnkronos) – La Russia frena su possibili colloqui in Vaticano con l'Ucraina: niente è stato ancora deciso né è arrivata alcuna proposta specifica. E risponde alle accuse di Kiev e dei Paesi europei, per cui Mosca starebbe "trascinando" i negoziati, secondo la tattica già sperimentata in questi mesi, a dispetto delle telefonate tra Vladimir Putin .

La Russia frena sui colloqui in Vaticano, mentre Putin sfida ancora l'Ucraina e visita il Kursk riconquistato. Dopo i negoziati di Istanbul, con uno scambio di prigionieri, Mosca conferma di non aver ricevuto proposte dal Vaticano. Intanto, Kiev intercetta trasmissioni radio russe che suggeriscono l'esecuzione di soldati ucraini, mentre la pace turca si allontana con Trump che rinuncia e Mosca che mantiene ferme le sue posizioni. 🔗Cosa riportano altre fonti

