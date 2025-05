Ucraina Meloni | Ho sentito Trump obiettivo è avviare un nuovo turno di negoziati

L’Italia e i suoi alleati lavorano per riprendere i negoziati tra Kiev e Mosca, con Meloni e altri leader impegnati nel promuovere la pace in Ucraina. Recentemente, ho sentito Trump, che ha ribadito l’obiettivo di avviare un nuovo dialogo diplomatico, sottolineando l’importanza di verificare la disponibilità delle parti e di mantenere vivo l’impegno internazionale per una soluzione pacifica.

L’Italia e i Paesi alleati continuano a invocare la pace in Ucraina e lavorano in vista di nuovi negoziati tra Kiev e Mosca. “Ho sentito Trump qualche ora fa per l’ultima volta. L’obiettivo è avviare un nuovo turno di negoziati. Stiamo facendo tutti la nostra parte. Dobbiamo verificare la disponibilità degli attori e la praticabilità. La priorità è che ci siano negoziati seri, dove tutti gli interlocutori dimostrino la volontà di fare passi avanti, con l’obiettivo di arrivare a un cessate il fuoco. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Meloni: “Ho sentito Trump, obiettivo è avviare un nuovo turno di negoziati”

Meloni ha sentito Trump sull'Ucraina

Il 22 ottobre, Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump, incentrata sulla guerra in Ucraina e sull'imminente colloquio tra Trump e Vladimir Putin.

Trump, ho sentito Zelensky e leader Ue, anche Meloni

Recentemente, ho ascoltato Zelensky, Meloni e altri leader europei, confermando che le trattative tra Russia e Ucraina inizieranno immediatamente.

Ucraina, Meloni rivendica sostegno a Kiev: domenica possibile incontro con Carney e Merz

La premier Meloni ribadisce il sostegno dell'Italia a Kiev, in vista di un possibile incontro con i leader Carney e Merz.

