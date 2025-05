Ucraina Meloni | Ho sentito Trump lavoriamo per un nuovo round di negoziati Da Mosca nessun passo concreto

La premier Giorgia Meloni ha affermato che si sta lavorando con leader europei e statunitensi per avviare negoziati sul conflitto in Ucraina, al livello tecnico e politico. Dopo incontri con la prima ministra danese Mette Frederiksen, Meloni ha sottolineato l’impegno per un nuovo round di dialogo, evidenziando l’assenza di passi concreti finora e la volontà di trovare una soluzione condivisa.

“Siamo al lavoro con molti leader europei e Usa per arrivare prima possibile a negoziati che possano partire dal livello tecnico e poi raggiungere il livello politico”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in dichiarazioni alla stampa con Mette Frederiksen, prima ministra di Danimarca, dopo l’incontro a Palazzo Chigi. “In questi giorni siamo costantemente in contatto con diversi leader a livello europeo e americano. Ho sentito qualche ora fa Trump l’ultima volta – ha aggiunto – lavoriamo per avviare un nuovo turno di negoziati. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Meloni: “Ho sentito Trump, lavoriamo per un nuovo round di negoziati. Da Mosca nessun passo concreto”

Ucraina, Meloni: “Ho sentito Trump, obiettivo è avviare un nuovo turno di negoziati”

L’Italia e i suoi alleati lavorano per riprendere i negoziati tra Kiev e Mosca, con Meloni e altri leader impegnati nel promuovere la pace in Ucraina.

Meloni ha sentito Trump sull'Ucraina

Il 22 ottobre, Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump, incentrata sulla guerra in Ucraina e sull'imminente colloquio tra Trump e Vladimir Putin.

Trump, ho sentito Zelensky e leader Ue, anche Meloni

Recentemente, ho ascoltato Zelensky, Meloni e altri leader europei, confermando che le trattative tra Russia e Ucraina inizieranno immediatamente.

