Ucraina Meloni Dalla Russia nessun passo avanti per la pace

Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto. La situazione resta complessa e incerta, mentre la comunità internazionale continua a cercare un percorso efficace verso la fine del conflitto.

ROMA (ITALPRESS) ‚Äď ‚ÄúInsieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura‚ÄĚ in Ucraina, ‚Äúrinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso. Si sta lavorando a un nuovo turno di negoziati‚ÄĚ. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa in occasione dell‚Äôincontro a Palazzo Chigi con il primo ministro di Danimarca, Mette Frederiksen. ‚ÄúLa prima cosa che dobbiamo fare √® ringraziare presidente Zelesnky, il governo ucraino per aver dimostrato con chiarezza anche e soprattutto in queste settimane la sua sincera volont√† di perseguire la pace aderendo a una richiesta di cessate il fuoco, a una disponibilit√† di negoziati anche ad alto livello ‚Äď ha aggiunto Meloni -. 🔗Leggi su Unlimitednews.it ¬© Unlimitednews.it - Ucraina, Meloni ‚ÄúDalla Russia nessun passo avanti per la pace‚ÄĚ

La premier Giorgia Meloni si è incontrata con la collega danese Mette Frederiksen a Roma, concentrandosi su migranti, guerra in Ucraina e minaccia russa.

Durante l'incontro a Roma, la premier Meloni e la collega danese Frederiksen hanno discusso di migranti e della guerra in Ucraina, sottolineando la mancanza di progressi verso la pace da parte della Russia e lavorando per promuovere negoziati, anche con il sostegno di Trump.

Giorgia Meloni e Mette Frederiksen affrontano a Roma i temi di migranti e guerra in Ucraina, evidenziando l'assenza di progressi dalla Russia verso la pace.

Migranti e guerra in Ucraina tra i temi principali affrontati dalla premier Giorgia Meloni e la sua omologa danese Mette Frederiksen nell'incontro di oggi a Roma.

"Si sta lavorando a un nuovo turno di negoziati e la prima cosa che dobbiamo fare è ringraziare il presidente Zelensky e il governo ucraino che hanno dimostrato in queste settimane la sincera volontà

ROMA (ITALPRESS) – "Insieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura" in Ucraina, "rinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso. Si sta lav