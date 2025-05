Ucraina Meloni | Da Russia nessun passo verso la pace Con Trump lavoriamo per negoziati

La premier Giorgia Meloni si è incontrata con la collega danese Mette Frederiksen a Roma, concentrandosi su migranti, guerra in Ucraina e minaccia russa. Meloni ha sottolineato la distanza della Russia dalla strada della pace e il ruolo di Trump nel favorire i negoziati, mentre si cercano soluzioni condivise per affrontare queste sfide europee e internazionali.

(Adnkronos) – Migranti e guerra in Ucraina tra i temi principali affrontati dalla premier Giorgia Meloni e la sua omologa danese Mette Frederiksen nell'incontro di oggi a Roma. "La Danimarca – ha detto Meloni – è una Nazione nel nord Europa, dove storicamente la percezione della minaccia russa è particolarmente avvertita; l'Italia invece è una . L'articolo Ucraina, Meloni: “Da Russia nessun passo verso la pace. Con Trump lavoriamo per negoziati” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Meloni: “Da Russia nessun passo verso la pace. Con Trump lavoriamo per negoziati”

