Ucraina Meloni | Da Russia nessun passo verso la pace Con Trump lavoriamo per negoziati

Giorgia Meloni e Mette Frederiksen affrontano a Roma i temi di migranti e guerra in Ucraina, evidenziando l'assenza di progressi dalla Russia verso la pace. Meloni sottolinea la percezione della minaccia russa, mentre si lavora per negoziati, anche con il coinvolgimento di Trump, per cercare una soluzione al conflitto.

(Adnkronos) – Migranti e guerra in Ucraina tra i temi principali affrontati dalla premier Giorgia Meloni e la sua omologa danese Mette Frederiksen nell'incontro di oggi a Roma. "La Danimarca – ha detto Meloni – è una Nazione nel nord Europa, dove storicamente la percezione della minaccia russa è particolarmente avvertita; l'Italia invece è una

La premier Giorgia Meloni si è incontrata con la collega danese Mette Frederiksen a Roma, concentrandosi su migranti, guerra in Ucraina e minaccia russa.

Durante l'incontro a Roma, la premier Meloni e la collega danese Frederiksen hanno discusso di migranti e della guerra in Ucraina, sottolineando la mancanza di progressi verso la pace da parte della Russia e lavorando per promuovere negoziati, anche con il sostegno di Trump.

