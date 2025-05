Ucraina Meloni | Da Russia nessun passo verso la pace Con Trump lavoriamo per negoziati

Durante l'incontro a Roma, la premier Meloni e la collega danese Frederiksen hanno discusso di migranti e della guerra in Ucraina, sottolineando la mancanza di progressi verso la pace da parte della Russia e lavorando per promuovere negoziati, anche con il sostegno di Trump. Meloni ha evidenziato il ruolo storico della Danimarca nel percepire la minaccia russa e l'importanza di risposte europee coese.

(Adnkronos) – Migranti e guerra in Ucraina tra i temi principali affrontati dalla premier Giorgia Meloni e la sua omologa danese Mette Frederiksen nell'incontro di oggi a Roma. "La Danimarca – ha detto Meloni – è una Nazione nel nord Europa, dove storicamente la percezione della minaccia russa è particolarmente avvertita; l'Italia invece è una .

Ucraina e Russia: non c'è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: "Niente truppe italiane a Kiev". Gelo con Macron

In occasione del vertice della ComunitĂ Politica Europea in Albania, rinnovati scontri tra Ucraina e Russia segnano la mancanza di progressi nei colloqui di pace.

Ucraina, Meloni rilancia sostegno a Kiev: "Attendiamo da Russia risposta su cessate il fuoco"

Giorgia Meloni ribadisce il sostegno dell'Italia all'Ucraina, sollecitando una pace "giusta e duratura" e attendendo una risposta dalla Russia sul cessate il fuoco.

Ucraina, Meloni rilancia sostegno a Kiev: "Attendiamo da Russia risposta su cessate il fuoco"

Giorgia Meloni riafferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina, auspicando una pace "giusta e duratura", mentre si attende la risposta della Russia riguardo a un possibile cessate il fuoco.

