Ucraina Cremlino non conferma colloqui in Vaticano a giugno

Il Cremlino smentisce le indiscrezioni del Wall Street Journal riguardo a colloqui tra Russia e Ucraina in Vaticano a giugno, mentre si intensificano i negoziati per uno scambio di mille prigionieri tra Mosca e Kiev. Pierluigi Vito fornisce aggiornamenti sulla difficile ricerca di una soluzione diplomatica nel conflitto in Ucraina.

Il Cremlino smentisce il Wall Street Journal secondo cui ci sarebbero accordi per tenere negoziati in Vaticano a giugno. Si lavora intanto per uno scambio di mille prigionieri tra Mosca e Kiev. Servizio di Pierluigi Vito. Ucraina, Cremlino non conferma colloqui in Vaticano a giugno TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Cremlino non conferma colloqui in Vaticano a giugno

Russia-Ucraina, Trump e Putin ora glissano sui colloqui a Istanbul: «Ci andranno Rubio e Lavrov». E Il Cremlino torna ad attaccare l’Occidente

Mancano meno di 48 ore all'atteso incontro tra Russia e Ucraina a Istanbul, il primo in tre anni. Seppur Trump e Putin glissino sui colloqui, il Cremlino intensifica le sue critiche all'Occidente.

Ucraina, colloqui Kiev-Mosca. Cremlino: “Diremo chi andrà a Istanbul quando Putin lo riterrà necessario”

Si avvicina un potenziale vertice tra Ucraina e Russia, previsto per giovedì 15 maggio a Istanbul. Volodymyr Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità , ma resta incerto chi rappresenterà Mosca.

Ucraina, Putin assente da colloqui in Turchia, presenti Lavrov e Ushakov, Zelensky: “Usa e Ue sanzionino Cremlino”, lo zar: “Idioti, a vostro discapito”

A Istanbul si svolgeranno domani i colloqui tra Ucraina e Russia, ma il presidente Putin sarĂ assente.

Wsj, vertice Russia-Ucraina in Vaticano a metà giugno. Il Cremlino non conferma

Scrive ansa.it: Trump a leader Ue, 'Putin non è pronto alla fine della guerra'. Cremlino, 'Trump su Putin non pronto alla pace? Non ci risulta' (ANSA) ...

Ucraina, Wsj «nuovi colloqui Usa-Russia in Vaticano a metà giugno», ma il Cremlino smentisce

Secondo italiaoggi.it: Secondo il quotidiano al nuovo vertice saranno presenti il segretario di Stato Rubio e l'inviato presidenziale per l'Ucraina Kellogg ...

Il Cremlino smentisce l’accordo per colloqui con l’Ucraina in Vaticano

Scrive askanews.it: Roma, 22 mag. (askanews) – Il Cremlino ha dichiarato di non aver raggiunto alcun accordo per tenere colloqui di pace con l’Ucraina in Vaticano, smentendo le notizie di possibili negoziati a breve ospi ...