Tuttosport – Estela Carbonell la fascia Juve parla spagnolo | Vincere il più possibile

Estela Carbonell, la nuova giocatrice della Juventus, ha espresso grande entusiasmo per il suo approdo in bianconero. In un’intervista a Juventus.com, ha commentato l’emozione della chiamata e la volontà di vincere il più possibile con il club. La fascia juve parla spagnolo: un nuovo capitolo di successi si apre sotto il segno della determinazione.

2025-05-21 21:58:00 Arrivano conferme da Tuttosport: Carbonell alla Juve: le prime parole. Il nuovo acquisto bianconero ha rilasciato, ai microfoni di Juventus.com, le sue prime parole: “ Quando è arrivata la chiamata della Juventus è stata una grande emozione – dichiara Carbonell –. Ed è proprio vero che finché non arrivi in un posto come questo non realizzi davvero quello che sta accadendo: qui è tutto fantastico. Della squadra conosco già Viola Calligaris, abbiamo giocato insieme al Levante e mi ha aiutato molto”. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Estela Carbonell, la fascia Juve parla spagnolo: “Vincere il più possibile”

La Juventus Women si prepara a rinforzare la propria rosa con il primo acquisto ufficiale: Estela Carbonell dal Levante.

Estela Carbonell debutta come primo acquisto estivo della Juventus Women, segnando anche un record storico: la prima calciatrice spagnola nel club.

La Juventus Women annuncia ufficialmente l’ingaggio di Estela Carbonell, confermando il suo arrivo come primo grande acquisto della prossima stagione.

Estela Carbonell sottolinea che la filosofia della Juve è vincere sempre.