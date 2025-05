Trump vieta ad Harvard di accettare studenti stranieri il nuovo attacco

Donald Trump lancia un nuovo attacco a Harvard, vietandole di accettare studenti stranieri. La mossa si inserisce in un contesto di tensione tra il prestigioso ateneo e l'amministrazione repubblicana, che cerca di influenzare l'indipendenza delle università americane. La sospensione annunciata dalla segretaria della Sicurezza Interna, Kristi Noem, alimenta il dibattito sulla libertà accademica e le politiche migratorie negli Stati Uniti.

(Adnkronos) – Nuovo attacco di Donald Trump ad Harvard, il più prestigioso ateneo americano che sta difendendo la sua indipendenza accademica dalle ingerenze dell'amministrazione repubblicana. La segretaria della Sicurezza Interna, Kristi Noem, ha infatti comunicato all'università di aver sospeso la sua partecipazione allo Student and Exchange Visitor Program, di fatto impedendo l'iscrizione di studenti stranieri.

L'amministrazione Trump vieta a Harvard di ammettere studenti stranieri. Chi è già iscritto rischia di perdere il visto

L'amministrazione Trump intensifica la sua offensiva contro Harvard, vietando all'università di ammettere studenti stranieri.

Trump, nuovo attacco ad Harvard: revocata all'ateneo la possibilità di iscrivere studenti internazionali. «Campus non sicuro»

Nuovo attacco di Donald Trump contro Harvard, revocando all'ateneo la possibilità di iscrivere studenti internazionali per il sospetto di non garantire un campus sicuro.

