Trump nuovo attacco ad Harvard | revocata all' ateneo la possibilità di iscrivere studenti internazionali Campus non sicuro

Nuovo attacco di Donald Trump contro Harvard, revocando all'ateneo la possibilità di iscrivere studenti internazionali per il sospetto di non garantire un campus sicuro. Il prestigioso ateneo si trova al centro di polemiche, mentre cerca di difendere la propria autonomia accademica dalle ingerenze politiche dell'amministrazione.

Nuovo attacco di Donald Trump ad Harvard. Il più prestigioso ateneo americano, che sta difendendo da tempo la sua indipendenza accademica dalle ingerenze dell'amministrazione.

Donald Trump torna a criticare Bruce Springsteen, questa volta condividendo un video in una nuova polemica.

Donald Trump torna a criticare Bruce Springsteen, questa volta attraverso un video. Il presidente statunitense, 78 anni, continua a prendendo di mira il celebre cantante, 75enne, con attacchi frequenti e messaggi sui social.

Nuovo scontro tra Donald Trump e Bruce Springsteen, questa volta attraverso un video. Il presidente statunitense, 78 anni, continua a criticare il celebre cantante, 75 anni, nelle sue recenti dichiarazioni.

