trump impedisce a harvard iscrizione di studenti stranieri

L'amministrazione Trump ha bloccato temporaneamente l'ammissione di studenti stranieri a Harvard, secondo quanto riportato dal New York Times. La direttiva, comunicata tramite una notifica ufficiale, impone restrizioni al programma dedicato a studenti e visitatori internazionali, sollevando preoccupazioni sulla possibile impatto sulla diversitĂ e l'internazionalizzazione dell'ateneo.

L'amministrazione Trump impedisce a Harvard l'ammissione di studenti stranieri. Lo riporta il New York Times citando una notifica inviata all'ateneo. "Vi scrivo per informarvi che, con effetto immediato, la certificazione del programma per studenti e visitatori stranieri dell'universitĂ di Harvard è revocata", ha scritto la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem all'ateneo. 🔗Leggi su Quotidiano.net