Trump altro colpo ad Harvard | negata l'iscrizione a studenti stranieri

Roma, 22 maggio 2025 – L’amministrazione Trump ha nuovamente colpito Harvard, negando l’ammissione a studenti stranieri e congelando i fondi federali. Questa decisione rappresenta un duro colpo alle risorse dell’ateneo, in risposta al rifiuto di Harvard di conformarsi a determinate politiche, sollevando pesanti polemiche sul fronte educativo e diplomatico.

Roma, 22 maggio 2025 - L'amministrazione Trump ha negato all'Università di Harvard la possibilità di ammettere studenti stranieri, prendendo così di mira una fonte di finanziamento cruciale per l'università a cui ha già congelato i fondi federali dopo che l'ateneo ha rifiutato di conformarsi a una serie di richieste governative. Lo riporta il New York Times, citando tre fonti al corrente della vicenda e riportando la lettera inviata all'università da Kristi Noem, segretario per la Sicurezza Nazionale. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, altro colpo ad Harvard: negata l’iscrizione a studenti stranieri

