Trump a leader Ue Putin non è pronto alla fine guerra

Donald Trump ha affermato ai leader europei che Putin non è ancora pronto a porre fine alla guerra, convinto di essere in vantaggio. Lo riporta il Wall Street Journal, evidenziando il rischio di ulteriori tensioni nell’equilibrio globale e le implicazioni di questa posizione sulla situazione internazionale.

Donald Trump ha detto ai leader europei che il presidente russo Vladimir Putin non è pronto a mettere fine alla guerra perché ritiene che stia vincendo. Lo riporta il Wall Street Journal citando tre fonti in merito alla telefonata effettuata lunedì da Trump con i leader europei dopo il colloquio con Putin.

Ucraina: Merz, io e leader Ue parleremo con Trump prima di telefonata con Putin

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che i leader di Regno Unito, Francia e Polonia si confronteranno con Donald Trump prima della sua telefonata con Putin, in un tentativo di coordinare le strategie riguardo alla situazione in Ucraina.

Trump, la call con i leader Ue e il momento in cui è calato il silenzio. Choc Zelensky per le parole su Putin «che vuole la pace»

Lunedì sera, alle 19 circa, Donald Trump si collega con i leader europei, sconvolgendo l’atmosfera con parole sorprendenti su Putin e la pace.

Trump dice: a Istanbul potrei esserci anch’io. L’attardarsi di Putin e i prossimi passi dell’Ue

Donald Trump ha espresso la possibilità di partecipare ai negoziati a Istanbul, sottolineando l'attardarsi di Putin e i futuri passi dell'Unione Europea.

Prima della telefonata di lunedì alle 16 tra Trump e Putin, i leader Ue, dopo aver ascoltato Trump, hanno dato mandato di chiedere a Putin di accettare una tregua di 30 giorni. Trump, vedendo Putin ancora non pronto alla fine della guerra, sembra preferire mantenere il suo ruolo di interlocutore piuttosto che favorire la pace, mentre l'Europa valuta sanzioni più severe. 🔗Ne parlano su altre fonti

I leader Ue sentono Trump prima della telefonata con Putin: "Accetti la tregua di 30 giorni"

Trump, la call con i leader Ue e il momento in cui è calato il silenzio: choc Zelensky per le parole su Putin «che vuole la pace»

