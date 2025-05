Truffa un’anziana con il finto incidente poi si pente condannato Le aveva portato via 10mila euro tra soldi e gioielli

A Falconara Marittima, un uomo ha truffato un’anziana fingendo un incidente, portandole via 10mila euro tra soldi e gioielli. Dopo poche ore, è stato arrestato in autostrada con il denaro e i beni della vittima a bordo di un’auto a noleggio. Il truffatore napoletano si è poi pentito, ma la sua condanna è inevitabile.

FALCONARA MARITTIMA - La truffa del finto incidente per spillare 10mila euro ad una anziana era durata poche ore poi il malvivente era stato arrestato in autostrada, a bordo di un'automobile presa a noleggio e con ancora il denaro e i gioielli della vittima dentro. Il truffatore, un napoletano di.

Arrone, il ‘finto’ incidente ed i soldi da consegnare “Per evitare ulteriori conseguenze”: arrestati per tentata truffa

Due uomini di origini campane, di 39 e 56 anni, sono stati arrestati a Terni per tentata truffa. Hanno ingannato un'88enne di Arrone con un finto incidente, chiedendo soldi per evitare ulteriori conseguenze.

Arrone, il ‘finto’ incidente ed i soldi da consegnare “Per evitare ulteriori conseguenze”: arrestati per tentata truffa

I carabinieri di Terni hanno arrestato due uomini, di 39 e 56 anni, per tentata truffa dopo aver messo in scena un finto incidente per estorcere soldi a un’88enne di Arrone.

Truffa del finto carabiniere a Borgotaro, dipendenti della banca salvano anziana e fanno arrestare una banda

A Borgo Val di Taro, una truffa con finti carabinieri è stata sventata grazie all'intervento attivo di alcuni dipendenti di una banca.

Come funzionano le truffe del pacco e del finto incidente con arresto: gli ultimi casi in Sicilia

Due anziani sono stati truffati in provincia di Messina: a Savoca un finto corriere si è fatto consegnare 1800 euro e oggetti di valore, mentre ad Itala ...

Anziana derubata di soldi e gioielli, preso uno degli autori della truffa

Fermo, 22 maggio 2025 – La solita storia: un'anziana vittima che viene presa di mira, la telefonata del finto carabiniere che la avvisa del coinvolgimento di un parente in un incidente e la necessita ...

Finto vigile truffa anziana, arrestato dalla Polizia a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Si era spacciato per vigile urbano ed era riuscita a sottrarre a un'anziana 400 euro in contanti e gioielli per 6mila euro. E' stato bloccato da un condomino della donna e po ...