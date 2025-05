Truffa ai danni della Misericordia del Partenio | sottratti 1 500 euro

Una triste vicenda scuote la nostra comunità: la Misericordia del Partenio è stata truffata, perdendo 1.500 euro. Con amarezza e delusione, l’associazione ha condiviso pubblicamente l’accaduto, evidenziando il senso di vulnerabilità e il dolore che questa duplice perdita porta con sé. È un colpo duro, che ci invita a riflettere sulla fragile fiducia che dobbiamo preservare.

Con parole intrise di amarezza e senso di delusione, la Misericordia del Partenio ha reso pubblica una vicenda che ha scosso la comunità: l’associazione è stata vittima di una truffa per un importo pari a 1.500 euro. A comunicarlo è stato lo stesso ente, attraverso un post pubblicato sui propri. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Truffa ai danni della Misericordia del Partenio: sottratti 1.500 euro

Argomenti simili trattati di recente

Direttrice sventa una truffa ai danni di un cliente di un ufficio postale in provincia di Frosinone.

Una direttrice di un ufficio postale in provincia di Frosinone ha sventato una truffa ai danni di un cliente.

Tentata truffa ai danni di un’anziana a Ischia: arrestata 25enne

Martedì pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato una 25enne a Ischia per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana.

Truffa aggravata ai danni del comune di Valva. Sequestro preventivo di 787 mila euro

La Polizia di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo di 787 mila euro a carico di un imprenditore locale, nell’ambito di un’indagine per truffa aggravata ai danni del Comune di Valva.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Truffa alla Misericordia del Partenio: “1.500 euro sottratti da un individuo vicino alla nostra realtà”

Segnala irpinianews.it: “Ci dispiace dover condividere una notizia che ci addolora profondamente. Con grande amarezza, dobbiamo informarvi che la nostra Misericordia è stata vittima di una truffa. Un individuo, purtroppo leg ...

Truffa ai danni di un’anziana in contrada Tina a Merì

Riporta 24live.it: Truffa ai danni di un’anziana in contrada Tina a Merì. Due giovani malfattori si sono presentati oggi pomeriggio intorno alle 15 da un’anziana signora, con l’intenzione di derubarla con l’inganno. Per ...

Due arresti per truffa ai danni di un’anziana, recuperato l’intero bottino

Segnala wesud.it: Un’altra truffa ai danni di un’anziana è stata smascherata grazie all’attività tempestiva dei Carabinieri di Vibo Valentia, che hanno arrestato due uomini per truffa aggravata, recuperando l’intero ...