Tremila aquiloni di Hashimoto Il dialogo al Santa Maria tra creazioni e architettura

Tremila aquiloni di Hashimoto al Santa Maria della Scala: un dialogo tra creazione e architettura. Un momento unico di emozioni e visioni, dove l’arte di Jacob Hashimoto, con la sua installazione “Path to the Sky”, incanta e apre nuovi orizzonti, trasformando lo spazio in un’esperienza suggestiva e intensa, simbolo di speranza e futuro.

Un momento particolare, per il Santa Maria della Scala. Un momento in cui si incrociano visioni ed emozioni, sguardi verso il futuro, aperture. Un’insieme di suggestioni che ‘Path to the Sky’, l’opera di Jacob Hashimoto, che da ieri è esposta nella Corticella, riassume e rappresenta in modo straordinario. La mostra dell’artista americano ruota tutta attorno a questa imponente composizione di aquiloni di carta giapponese, che fluttua nello spazio verticale della Corticella. Le altre sedici opere sono esposte nei locali della strada interna, in un ideale dialogo tra le creazioni e l’architettura. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tremila aquiloni di Hashimoto. Il dialogo al Santa Maria tra creazioni e architettura

La Corticella del Santa Maria della Scala come il MoMa di New York: migliaia di piccoli aquiloni in un percorso verso il cielo

Lo riporta sienanews.it: La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19 è compresa nel biglietto di ingresso al museo, con tariffazione ordinaria e durerà fino al 30 ...

Al Santa Maria della Scala si inaugura la mostra “Jacob Hashimoto”

Riporta ilcittadinoonline.it: SIENA. Dal 22 maggio al 30 settembre 2025 la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala presenta la mostra Jacob Hashimoto. Path to the Vernissage mercoledì 21 maggio alle ore 18. La mostra, c ...