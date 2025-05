Tremendo incidente tra auto | Monica Quattrini muore a 59 anni

Tragico incidente a Tresignana, Ferrara: Monica Quattrini, 59 anni, ha perso la vita in un grave scontro automobilistico avvenuto in via del Mare, probabilmente a causa di una mancata precedenza. La dinamica è ancora sotto investigazione da parte dei carabinieri. Un dramma che ha scosso l’intera comunità , ancora in attesa di chiarimenti.

Tresignana (Ferrara), 22 maggio 2025 – Una mancata precedenza, in via del Mare a Tresigallo, potrebbe essere all’origine dell’incidente mortale in cui ha perso la vita Monica Quattrini, 59 anni, residente in paese. La dinamica è ancora allo studio del radiomobile dei carabinieri della compagnia di Copparo, ma, da una prima ricostruzione, l’ipotesi è che la donna si sarebbe immessa da via Del Lavoro in via Del Mare. In quel momento sarebbe sopraggiunto un 19enne alla guida della sua auto. L’impatto con la vettura della 59enne sarebbe stato inevitabile sulla Provinciale che attraversa il paese e dove il traffico è quasi incessante. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tremendo incidente tra auto: Monica Quattrini muore a 59 anni

