Trailer della stagione 2 di tires | il ritorno della commedia con shane gillis vince vaughn e thomas haden church

Netflix ha svelato il trailer della seconda stagione di Tires, la commedia con Shane Gillis, Vince Vaughn e Thomas Haden Church. Dopo il successo della prima stagione, rilasciata a maggio 2024, la serie torna con nuove avventure e anticipazioni imperdibili. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prossima stagione di questa irresistibile comedy.

anticipazioni e dettagli sulla seconda stagione di Tires. Netflix ha rilasciato il trailer completo della seconda stagione di Tires, la serie comedy che vede tra i protagonisti Shane Gillis. La prima stagione, diffusa a maggio 2024, ha riscosso un buon successo, portando ora alla conferma di nuovi episodi in arrivo nel giugno 2025. L'articolo analizza le principali novità del trailer e presenta i personaggi e gli ospiti speciali che compaiono nella nuova stagione.

