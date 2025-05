Tragico incidente stradale tra due auto muore una donna - IN AGGIORNAMENTO

Un tragico incidente stradale si è verificato giovedì 22 a Tresigallo, provocando la morte di una donna di 60 anni. L’incidente si è verificato in via del Mare, coinvolgendo due auto. La vittima era a bordo della propria vettura, quando si è verificato lo scontro, che ha portato alla tragica perdita della donna. Aggiornamenti sono in corso.

Drammatico incidente stradale. Nel pomeriggio di giovedì 22, una donna di 60 anni è morta a seguito di uno scontro in via del Mare, a Tresigallo. Secondo quanto si apprende, la signora si trovava a bordo della propria vettura, lungo via del Lavoro quando si è immessa nella già citata via del Mare.

