Traffico Roma del 22-05-2025 ore 20 | 30

Aggiornamento sul traffico a Roma, 22 maggio 2025 alle ore 20:30: code e disagi sulla tangenziale est tra viale Castrense e l’uscita per l’A24, a causa di un incidente. Problemi anche sul tratto urbano tra il bivio Portonaccio e il raccordo anulare. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti dal traffico di Luceverde Roma.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico in coda per incidente sulla tangenziale est tra viale Castrense l'uscita per A24 In quest'ultima direzione per incidente anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra il bivio per la tangenziale Portonaccio in direzione del raccordo anulare trafficato anche il tratto tra via Filippo Fiorentini è l'uscita per la tangenziale in quest'ultima direzione intenso il traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione ostia per lavori notturni su via del Foro Italico della tangenziale transito su carreggiata ridotta tra le 22 di questa sera alle 6 di domattina tra l'uscita della galleria Fleming via Alfredo Catalani in direzione San Giovanni lavori notturni anche sulla diramazione Roma sud con chiusura a partire dalle 22 tra Torre 9 del raccordo anulare In entrambe le direzioni la riapertura è prevista per le 5 di domattina informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.