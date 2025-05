Tradimento anticipazioni 23 maggio | Selin si risveglia Hakan scopre il suo vero volto

Domani, su Canale 5, doppio appuntamento con "Tradimento": alle 14.10 e in prima serata. Le anticipazioni rivelano che Selin si risveglia, mentre Hakan scopre il suo vero volto. Ecco tutto quello che accadrà nella puntata del 23 maggio, tra tradimenti, rivelazioni e colpi di scena nella soap turca più amata.

Tutto quello che succederà nel doppio appuntamento di domani di Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 nel pomeriggio e in prima serata. Doppio appuntamento domani con Tradimento: come ogni venerdì, la dizi turca sarà in onda su Canale 5 sia alle 14.10 che in prima serata. Scopriamo cosa succederà , a partire da Hakan che dimostrerà che persona è realmente. Dov' eravamo rimasti Ozan ha scoperto che Zelis ha pagato un uomo per sparare a Behram e ha capito che la ragazza non è la donna adatta per lui. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 23 maggio: Selin si risveglia, Hakan scopre il suo vero volto

Tradimento 23 maggio: anticipazioni della doppia puntata

Le anticipazioni del tradimento del 23 maggio svelano una doppia puntata ricca di tensioni, rivelazioni e colpi di scena.

Tradimento Anticipazioni 23 maggio 2025: Sezai mette Ipek alle strette. L'uomo avrà capito chi è davvero sua figlia?

Le anticipazioni di "Tradimento" del 23 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Sezai mette Ipek alle strette, cercando di scoprire se è davvero sua figlia.

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025

Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

