Tra leggerezza e impegno, in scena quattro spettacoli a ingresso gratuito degli allievi dell’Accademia Augusteo

Tempo di lettura: 4 minuti L'Accademia della commedia musicale del teatro Augusteo, erede della grande tradizione italiana che mira a rinnovarsi attraverso le nuove generazioni, porta in scena i talenti dell'Accademia, perfezionati attraverso corsi e workshop di recitazione, danza e canto, svolti presso il teatro Augusteo e il Politeama di Napoli e al teatro Pierrot di Ponticelli. Quattro spettacoli, tutti a ingresso gratuito. Al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d'Aosta 263, lunedì 26 maggio ore 19, "Alice": un mondo fantastico si spalancherà agli occhi degli spettatori seguendo la protagonista nel suo straordinario viaggio.

