Tottenham-Manchester United le pagelle di CM | le mani di Vicario sulla coppa Maguire e Hojlund che disastro | Primapagina

Ecco le pagelle di CM su Tottenham-Manchester United, una sfida ricca di emozioni e colpi di scena. Vicario protagonista con le mani sulla coppa, mentre Maguire e Hojlund offrono una prestazione disastrosa. Un confronto che già fa discutere e promette di essere uno dei temi principali di questa stagione.

2025-05-21 23:05:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Tottenham-Manchester United, le pagelle di CM: le mani di Vicario sulla coppa. Maguire e Hojlund, che disastro Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Tottenham-Manchester United, le pagelle di CM: le mani di Vicario sulla coppa. Maguire e Hojlund,.. Simone Gervasio Tottenham-Manchester United 1-0 TOTTENHAM Vicario 7: si addormenta sulla prima uscita e mostra qualche incertezza di troppo. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tottenham-Manchester United, le pagelle di CM: le mani di Vicario sulla coppa. Maguire e Hojlund, che disastro | Primapagina

Contenuti che potrebbero interessarti

Tottenham-Manchester United, le pagelle di CM: le mani di Vicario sulla coppa. Maguire e Hojlund, che disastro

Nel match tra Tottenham e Manchester United, vinto 1-0 dai Spurs, le pagelle di CM evidenziano le prestazioni di Vicario, che mostra alcune incertezze, e le difficoltà di Maguire e Hojlund, impegnati in un pomeriggio da dimenticare.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri

Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca

Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

Su questo argomento da altre fonti

Nella finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United, Johnson si distingue come uomo della partita, mentre Van De Ven realizza un intervento miracoloso. Maguire e Hojlund risultano deludenti, Bruno Fernandes non incide e Garnacho cerca di scuotere i suoi. La partita termina 1-0 per i londinesi, con le mani di Vicario sulla coppa e prestazioni decisive di Udogie e Johnson. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tottenham-Manchester United, le pagelle di CM: le mani di Vicario sulla coppa. Maguire e Hojlund, che disastro

Secondo msn.com: Tottenham-Manchester United 1-0 TOTTENHAM Vicario 7: si addormenta sulla prima uscita e mostra qualche incertezza di troppo. Nessuna più ...

Le pagelle della finale Tottenham-Manchester United 1-0: Johnson uomo nella storia, bene Udogie, van de Ven super. Vicario impreciso, ma sufficiente

Lo riporta informazione.it: Dall'inviato a Bilbao. Tottenham-Manchester United, finale di Europa League 2024/25, è terminata sul punteggio di . Tottenham-Manchester United, finale di Europa League 2024/25, è terminata sul punteg ...

Pagelle Tottenham Manchester United, i Top e i Flop del match

Scrive calcionews24.com: I TOP e i FLOP del match valido per la finale di Europa League: pagelle Tottenham Manchester United I TOP e i FLOP del match valido per la finale di Europa League 2024/2025: pagelle Tottenham Manchest ...