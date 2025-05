Tottenham batte Manchester United a Bilbao | gol decisivo di Johnson e terza Europa League

Il Tottenham conquista la terza Europa League, battendo il Manchester United a Bilbao. In una sfida prizta di nervi, il gol decisivo di Johnson ha deciso la partita, regalando agli Spurs una vittoria malinconica ma meritata. Un successo che sottolinea la grinta del Tottenham contro un avversario di prestigio, in un incontro senza particolari spettacolarità ma ricco di emozioni.

