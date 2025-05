Torna a salire la tensione per la crisi idrica venti famiglie chiamano i pompieri | Da 10 anni l' acqua si perde per strada

Aumentano le tensioni per la crisi idrica ad Agrigento: venti famiglie chiamano i pompieri, mentre da oltre dieci anni l'acqua si disperde per strada. In via Marchisia Prefoglio e contrada San Giusippuzzu, si evidenzia come le perdite idriche mettano a rischio edifici e sguarniscano le case dell'acqua potabile. La Procura indaga sui ritardi nella realizzazione della nuova rete idrica.

In via Marchisia Prefoglio, in contrada San Giusippuzzu c’è un esempio piĂą lampante di come l’acqua anzichĂ© sgorgare dai rubinetti delle case, si perde in strada mettendo a rischio anche la stabilitĂ degli edifici. DOSSIER. Nuova rete idrica di Agrigento, la Procura: "Ritardi voluti per. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Torna a salire la tensione per la crisi idrica, venti famiglie chiamano i pompieri: "Da 10 anni l'acqua si perde per strada"

