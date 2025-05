Toquinho sessant’anni di successi

Toquinho, sessant'anni di successi, ha raccontato un lungo viaggio musicale che celebra le persone e le influenze che l'hanno modellato, dai grandi autori e strumentisti brasiliani come Caymmi, Jobim, Gilberto e Baden Powell, a prediligere un'eredità ricca e condivisa. Questa retrospettiva ripercorre la sua straordinaria carriera, ricca di collaborazioni e suoni che hanno lasciato un'impronta indelebile nella musica brasiliana e internazionale.

Una retrospettiva della sua carriera, anzi "un viaggio che celebra le persone che mi hanno aiutato a crescere: grandi autori e strumentisti come Dorival Caymmi, Carlos Jobim, João Gilberto, Baden Powell, figure fondamentali nella musica brasiliana, precedenti alla mia generazione". Antonio Pecci Filho, anzi Toquinho come lo chiamava la madre e lo conosce il mondo della musica, torna stasera a Milano con tanta voglia di sorprendere e di sorprendersi riprendendo in mano le canzoni che gli hanno segnato la vita. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Toquinho, sessant’anni di successi

Altri articoli sullo stesso argomento

Eugenio Zanni ospite a “La Balera”: 30 anni di musica tra liscio, successi popolari e nuove avventure con Radio Liscio

Nel nuovo episodio di “La Balera”, Donatella Palazzo e Sofìa Riccaboni accolgono Eugenio Zanni, storico leader dell’orchestra Eugenio e Pierrot.

Da farmacisti a bottegai del centro: "A sessant'anni la nostra sfida contro lo spopolamento"

A sessant'anni, Aurora Mustacchio e Stefano Pasquin abbandonano il comfort delle loro farmacie per affrontare una nuova avventura: salvare il centro storico dallo spopolamento.

L’INTERVISTA – Raf, quarant’anni di successi in nome del self control

L'intervista con Raf celebra quarant'anni di successi nel segno del self control. L’evento si è tenuto a Miami, nell'elegante ex Villa Versace, durante la diciottesima edizione dell'Oscar dei Porti.

Cosa riportano altre fonti

Toquinho, il re della bossa nova, festeggia sessant'anni di successi e una lunga carriera. In occasione del suo tour per i 60 anni di musica, sarà in concerto a Napoli e Catania, con special guest Camilla Faustino, offrendo uno spettacolo indimenticabile venerdì 23 maggio a Catania. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A Cagliari la bossa nova di Toquinho

Scrive rainews.it: Questa sera alle 21 il musicista brasiliano Toquinho con il tour “60 ANNI DI CARRIERA” porta i ritmi della sua Bossa Nova sul palco del Teatro Massimo a Cagliari. Lo spettacolo, attraverso i brani che ...

Teatro Massimo di Cagliari sold out per il concerto di Toquinho

Riporta msn.com: (ANSA) - CAGLIARI, 13 MAG - L'anima romantica e passionale della bossa nova irrompe con tutta la sua potenza sul palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari. Lunedì 19 maggio, alle 21, Toquinho, tra i ...

Toquinho: “Porto in Italia 60 anni carriera”

Segnala msn.com: Magari la prossima volta”. I grandi successi Toquinho ricorda di essere arrivato nel nostro Paese sul finire degli anni 60 con Chico Buarque, il lavoro fatto “con Vinicius De Moraes” e ...