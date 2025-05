Thuram è il momento della sveglia | solo due gol in A nel 2025

Thuram rappresenta il momento della sveglia per l'Inter, con soli due gol all’attivo nel 2025. La flessione offensiva, in particolare di Lautaro e degli altri leader, è uno dei motivi che hanno frenato la rincorsa trionfale della scorsa stagione. Analizziamo le cause di questa battuta d’arresto e le prospettive future dei nerazzurri.

Tra i tanti motivi che hanno impedito all’ Inter di ripetere la cavalcata trionfale della scorsa stagione, vi è anche la flessione della vena realizzativa dei suoi due principali riferimenti offensivi. Nel caso di Lautaro, una flessione da intendere in toto rispetto alla passata stagione. Nel caso di Thuram, una flessione vertiginosa in A a partire dal 2025. Thuram, che succede?. Il focus di oggi va proprio sul francese. Thuram nel 2025 in A ha realizzato solamente due reti, quelle con Empoli e Parma. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it

