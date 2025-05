The Mastermind | la prima clip con Josh O’Connor dal film in concorso a Cannes

È stata diffusa la prima clip ufficiale di *The Mastermind*, il nuovo film di Kelly Reichardt con Josh O'Connor, in concorso a Cannes 2025. L'anteprima mondiale arriva sulla Croisette, offrendo un primo sguardo coinvolgente sulla pellicola che promette di sorprendere il pubblico. Un'anticipazione imperdibile per gli appassionati di cinema e i follower delle anteprime internazionali.

È stata diffusa la prima scena ufficiale di The Mastermind, il nuovo film con Josh O'Connor in concorso a Cannes 2025, diretto da Kelly Reichardt e in anteprima domani sulla Croisette. È arrivata online la prima clip ufficiale di The Mastermind, il film con protagonista Josh O'Connor che sarà presentato domani al Festival di Cannes. Il progetto segna il ritorno dietro la macchina da presa di Kelly Reichardt, regista di culto già nota per First Cow e Meek's Cutoff, e vede nel cast anche Alana Haim, apprezzata in Licorice Pizza. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Mastermind: la prima clip con Josh O’Connor dal film in concorso a Cannes

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Robert Pattinson e Jennifer Lawrence nella prima clip romantica di Die, My Love

Robert Pattinson e Jennifer Lawrence incantano nella prima clip romantica di "Die My Love", il nuovo attesissimo film di Lynne Ramsay, presentato al Festival di Cannes 2025.

Jacques e Gabriella di Monaco adorabili in coordinato: le foto della Prima Comunione dei principini

Jacques e Gabriella di Monaco hanno recentemente celebrato la loro Prima Comunione, incantando tutti con il loro delizioso coordinato.

Pisa Towers Softball U16: sabato 17 maggio la prima partita in casa a La Cella

Sabato 17 maggio, le Pisa Towers U16 giocheranno la prima partita in casa presso La Cella, continuando il loro percorso nel campionato toscano di softball.

Se ne parla anche su altri siti

Festival di Cannes 2025, il programma completo della 78ª edizione: oggi tante star in arrivo; Alpha: il nuovo film di Julia Ducournau debutta a Cannes 2025, online il primo trailer; Ecco i 23 film che conquisteranno il Festival di Cannes 2025 (secondo noi); Festival del Cinema di Cannes 2025, la guida con tutte le informazioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

The Mastermind: la prima clip con Josh O’Connor dal film in concorso a Cannes

Da msn.com: È arrivata online la prima clip ufficiale di The Mastermind, il film con protagonista Josh O'Connor che sarà presentato domani al Festival di Cannes. Il progetto segna il ritorno dietro la macchina da ...

Josh O'Connor nella prima clip ufficiale del film di Kelly Reichardt in concorso al Festival di Cannes 2025 - HD

Scrive comingsoon.it: Josh O'Connor nella prima clip ufficiale del film di Kelly Reichardt in concorso al Festival di Cannes 2025 - HD - The Mastermind video film trailer ufficiale cinema americano italiano in uscita clip ...

The Mastermind: Josh O’Connor e Alana Haim nelle prime immagini del film in concorso a Cannes

Si legge su filmpost.it: Deadline riporta in esclusiva le prime immagini di Josh O’Connor e Alana Haim in The Mastermind, nuovo film di Kelly Reichardt ... che pianifica la sua prima grande rapina. Quando le cose vanno a ...