The Buccaneers | il trailer della stagione 2 anticipa l' arrivo di Leighton Meester

Apple TV+ ha rilasciato il trailer della stagione 2 di "The Buccaneers", l'acclamata dramedy che tornerà presto. La nuova stagione anticipa l'arrivo di Leighton Meester e svela i nuovi problemi delle protagoniste, insieme alle novità nel cast. Un'anticipazione imperdibile per i fan, che promette colpi di scena e nuove avventure.

Apple TV+ ha condiviso online il primo trailer della stagione 2 della serie The Buccaneers, mostrando i nuovi problemi delle protagoniste e le new entry nel cast. Apple TV+ ha condiviso online il trailer della stagione 2 della serie The Buccaneers, l'acclamata dramedy che tornerà con il primo episodio inedito in streaming il 18 giugno seguito da nuovi episodi settimanali, fino al 6 agosto. Il video condiviso online permette ai fan di vedere anche le prime immagini con protagonista Leighton Meester, la star di Gossip Girl che è una delle new entry nel cast dello show. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Buccaneers: il trailer della stagione 2 anticipa l'arrivo di Leighton Meester

Altre letture consigliate

THE GILDED AGE – Stagione 3: il trailer

Scopri il trailer della terza stagione di **THE GILDED AGE**, il dramma storico di HBO e Sky Exclusive che esplora l'epoca di grandiosi cambiamenti negli Stati Uniti.

Ironheart, le star di Daredevil hanno visto il trailer dal set della Stagione 2: ecco la loro reazione

Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, star di Daredevil, hanno assistito al trailer della seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

“Squid Game 3”: teaser trailer e data d’uscita della stagione finale su Netflix

La terza e ultima stagione di “Squid Game” si avvicina con un atteso teaser trailer rilasciato il 6 maggio 2025.

Le notizie più recenti da fonti esterne

I Bucanieri stagione 2: drammi e passioni nell'Inghilterra vittoriana; The Gilded Age, Stagione 3: Il Trailer Ufficiale Italiano - HD - Serie TV (2022); The Bear, Stagione 4 - Il Trailer Italiano Ufficiale della serie con Jeremy Allen White - HD - Serie TV (2022); “The Buccaneers”, il trailer della seconda stagione della serie di Apple TV+ con l'arrivo di Leighton Meester. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Buccaneers: Il trailer ufficiale italiano della seconda stagione introduce il personaggio di Leighton Meester

Si legge su comingsoon.it: Il dramedy in costume The Buccaneers tornerà con la seconda stagione su Apple TV+ il 18 giugno: ecco il trailer ufficiale italiano che ci fa conoscere il misterioso personaggio affidato alla new entry ...

La seconda stagione di The Buccaneers su Apple TV+: trailer e novità in arrivo

ecodelcinema.com scrive: La seconda stagione di "The Buccaneers" debutterà su Apple TV+ il 18 giugno 2025, con nuovi colpi di scena e l'ingresso di Leighton Meester nel cast, arricchendo la trama vittoriana.

The Buccaneers – Stagione 2: trailer e data d’uscita dei nuovi episodi della serie Apple TV+

Riporta cinematographe.it: La seconda stagione della serie in costume The Buccaneers è composta da otto episodi: ecco trailer e data d'uscita!