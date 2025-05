Tenti e la sicurezza | La città vuole risposte Dialogo fra giovani e forze dell’ordine

Tenti e sicurezza sono al centro del dibattito tra giovani e forze dell’ordine. Gaia Papi esplora se la città sia davvero sicura, attraverso il dialogo promosso dall’associazione culturale "Tra Tebe e Arno". Negli ultimi cinque anni, numerose lezioni nelle scuole superiori hanno affrontato questo tema, mettendo in luce le prospettive dei giovani e delle autorità, nell’obiettivo di una città più sicura e consapevole.

di Gaia Papi è una città sicura? L’associazione culturale " Tra Tevere e Arno " ha affrontato più volte questo argomento negli ultimi 5 anni nell’ambito delle centinaia di lezioni-confronto tenute nelle quarte e quinte classi delle scuole superiori e Provincia. Ora, l’associazione, ha deciso di mettere a frutto questo patrimonio raccolto. Sabato, nella Sala dei Grandi della Provincia, si terrà un incontro con la presentazione proprio dei temi sollevati dagli studenti. Dando spazio anche alle soluzioni che loro hanno suggerito e proposto. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tenti e la sicurezza: "La città vuole risposte. Dialogo fra giovani e forze dell’ordine"

