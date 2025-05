Tentato furto nel cortile di Palazzo Vecchio Carabinieri arrestano cinque borseggiatrici

Lo scorso lunedì a Firenze, cinque borseggiatrici bulgare, già note alle forze dell’ordine, sono state arrestate dai carabinieri liberi dal servizio nel centro storico. Sorprese mentre tentavano un furto nel cortile di Palazzo Vecchio, le malviventi, tra 29 e 45 anni, sono state fermate in due distinti episodi e ora sono indagate per concorso in furto.

Arrestate cinque borseggiatrici a sorprese ‘in azione’ da carabinieri liberi dal servizio. È accaduto in due distinti episodi nel centro storico a Firenze lunedì scorso. Sono bulgare, tra 29 e 45 anni di età, e tutte sono già note alle forze dell’ordine. Sono indagate per concorso in furto con destrezza. Il tribunale ha convalidato l’ arresto e ha disposto la misura del divieto di dimora nel Comune di Firenze. Nel primo intervento, i militari, secondo quanto emerso, si trovavano fuori servizio presso il Cortile di Michelozzo, all’interno di Palazzo Vecchio, quando hanno notato due delle indagate mentre cercavano di rubare il contenuto dello zaino a una turista italiana. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentato furto nel cortile di Palazzo Vecchio. Carabinieri arrestano cinque borseggiatrici

