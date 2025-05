Temporali al Nord allerta gialla in 10 regioni Emilia Romagna in arancione per vento

Il maltempo torna al Nord Italia con piogge, temporali e grandinate. Oggi, giovedì 22 maggio, scattano allerta gialla in 10 regioni, mentre l’Emilia Romagna si colora di arancione per vento intenso. Le condizioni climatiche criticano la regione, richiedendo prudenza e attenzione.

(Adnkronos) – Piogge e temporali al Nord, ma anche grandinate. Il maltempo torna a imperversare sull'Italia settentrionale e nella giornata di oggi, giovedì 22 maggio, scatta l'allerta gialla in ben 10 regioni, con l'Emilia Romagna che si tinge anche di arancione a causa di forti raffiche di vento. Un nuovo impulso perturbato, proveniente dalla Francia, interesserà .

