Temporali al Nord allerta gialla in 10 regioni Emilia Romagna in arancione per vento

Il maltempo torna al Nord Italia con piogge, temporali e grandinate. Oggi, 22 maggio, scattano allerta gialla in 10 regioni, mentre l’Emilia Romagna si colora di arancione per vento forte. Previsioni incerte e condizioni meteorologiche in evoluzione richiedono attenzione e prudenza nelle zone colpite.

(Adnkronos) – Piogge e temporali al Nord, ma anche grandinate. Il maltempo torna a imperversare sull'Italia settentrionale e nella giornata di oggi, giovedì 22 maggio, scatta l'allerta gialla in ben 10 regioni, con l'Emilia Romagna che si tinge anche di arancione a causa di forti raffiche di vento. Un nuovo impulso perturbato, proveniente dalla Francia, interesserà .

Il maltempo torna al Nord Italia con piogge, temporali e grandinate. Oggi, giovedì 22 maggio, scattano allerta gialla in 10 regioni, mentre l’Emilia Romagna si colora di arancione per vento intenso.

Il maltempo torna a colpire il Nord Italia con piogge, temporali e grandinate. Per oggi, giovedì 22 maggio, scattano allerte gialle in 10 regioni, mentre l’Emilia Romagna si segnale anche in arancione per le forti raffiche di vento.

Rischio idrogeologico per temporali: allerta meteo "gialla" in tutta la Puglia

Allerta meteo "gialla" in Puglia per il rischio idrogeologico. A partire da domani, giovedì 15 maggio, un'intensa ondata di piogge e temporali interesserà la regione per le successive 24-36 ore.

In arrivo forti temporali e maltempo su diverse regioni italiane, con allerta gialla in Liguria, Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Nord Italia e altre aree. Rischio di nubifragi, esondazioni, grandine e vento richiede massima attenzione, specialmente nelle zone più a rischio come Milano e le regioni allerta. È importante rispettare le indicazioni di protezione civile e rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 22 maggio: le regioni a rischio

Scrive fanpage.it: Nelle prossime ore diffuso maltempo sull'Italia, prima al Nord e poi al Centro, col rischio di formazione di supercelle temporalesche ...

Maltempo, allerta gialla sul Nord Italia: in arrivo temporali, rischio nubifragi ed esondazioni anche a Milano

Come scrive msn.com: Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla, di tipo ordinario, per rischio idrico e idrogeologico a partire dalle ore 18 ...