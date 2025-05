TEF 2025 Ventura Oice | porti punti chiave

Roma, 22 mag. - Il Tef 2025 Ventura Oice sottolinea l'importanza dei porti come snodi strategici di sviluppo economico e innovazione. Rafforzare infrastrutture e sostenibilità è fondamentale per mantenere i porti al centro delle rotte globali, favorendo crescita e competitività nel contesto internazionale.

Roma, 22 mag. - "Il mare e i porti hanno da sempre rappresentato la frontiera di uno sviluppo concreto, fungendo da snodi strategici per l'economia e da catalizzatori di innovazione. Oggi, più che mai, i porti continuano ad essere punti chiave di accesso alle rotte commerciali globali, ma anche piattaforme privilegiate per lo sviluppo di soluzioni sostenibili come le energie rinnovabili marine. Nell'ambito del Green Deal europeo, il processo di decarbonizzazione del settore marittimo sta subendo un'accelerazione significativa. 🔗Leggi su Quotidiano.net