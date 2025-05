Ted Lasso 4 | Hannah Waddingham svela quando inizieranno le riprese

Hannah Waddingham, durante la promozione di Mission: Impossible - The Final Reckoning, ha rivelato quando partiranno le riprese di Ted Lasso 4. L'attrice ha entusiasticamente anticipato ai fan la data di inizio delle nuove avventure nel celebre inno di ottimismo sportivo. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla serie amata dal pubblico di tutto il mondo.

L'attrice Hannah Waddingham, mentre era impegnata nella promozione di Mission: Impossible - The Final Reckoning, ha svelato quando sarà impegnata sul set di Ted Lasso 4. Hannah Waddingham, mentre era impegnata a promuovere Mission: Impossible - The Final Reckoning, ha regalato ai fan di Ted Lasso un piccolo, ma importante, aggiornamento sulla stagione 4. L'attrice, che negli episodi dello show targato Apple TV+ interpreta Rebecca Welton, ha infatti svelato quando inizieranno le riprese. L'update su Ted Lasso 4 Durante la sua partecipazione alla trasmissione Capital Breakfast, Hannah Waddingham ha parlato della quarta stagione della serie Ted Lasso.

